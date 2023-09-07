Россия и Беларусь создали рабочую группу для контроля качества ветпрепаратов

Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь усиливают партнерство в области ветеринарии. Так, 5 сентября стороны провели переговоры, главной темой которых стало взаимодействие при взаимной торговле подконтрольными товарами.

В частности, по итогу совещания согласован состав рабочей группы, которая займется подготовкой дорожной карты для гармонизации и унификации норм и принципов прослеживаемости при поставках продукции. При необходимости в нормативно-правовые акты обеих стран (в части сопровождения товаров ветеринарными сопроводительными документами) будут внесены изменения.

Кроме того, участники совещания решили проработать вопрос интеграции российской и белорусской информационных систем, в том числе в части обмена сведениями об использовании ветеринарных препаратов в сельскохозяйственных организациях.

С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон об упрощенной процедуре государственной регистрации лекарств для людей в качестве ветеринарных препаратов. Теперь заявитель не обязан предоставлять результаты клинического исследования: подойдет обзор научных работ и результаты доклинического исследования, проведенного для использования лекарства при лечении людей.

gxpnews