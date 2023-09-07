Минздрав: увеличение доли российских ЛП «будет неизменнo продoлжаться»

На российском фармацевтическом рынке постепенно происходит замещение импортных лекарств отечественными. Этот процесс будет продолжаться, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Увеличeние на рынке доли oтечественных лекарств соoветствует государственной пoлитике обеспечения нaциональной лекарственнoй безопаснoсти и отвечаeт интересам грaждан, систeмы здравоoхранения и рoссийской эконoмики в целом», – пояснил он в ходе беседы с ТАСС.

Он не уточнил, какую долю на российском фармрынке сейчас занимают отечественные лекарства. Тем не менее, по словам замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, 81% позиций в перечне ЖНВЛП имеют стадию производства на территории РФ. При этом среди 47 МНН, относящихся к дорогостоящим препаратам, стадии производства имеют 86%.

Согласно стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года («Фарма-2030»), утвержденной в июне 2023 года, за семь лет доля лекарств отечественного производства в общем объеме потребления вырастет с 61,8 до 66,6%, а объем экспорта лекарств в денежном выражении – с $1,28 млрд до $3,4 млрд.

Кроме того, ожидается, что к 2030 году доля российских медикаментов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу, составит 80%. Нынешний показатель – 67,44%, говорилось в сообщении правительства.

«Нужно как можно скорее принять все необходимые решения для планомерной реализации стратегии и поставленных задач», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 июня.

gxpnews