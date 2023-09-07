Мурашко: «Фармкомпании РФ выпускают широкую линейку ЛП для онкобольных»

«Отечественные фармпроизводители очень активно включились и выпускают на сегодняшний день большую линейку препаратов [для онкобольных], которые позволяют нам снижать цену», – сказал он на форуме «Инновационная онкология».

Мурашко добавил, что в российских учреждениях разрабатывают новые подходы к лекарственной терапии онкобольных. В четверг он также посетил новый радиологический корпус для пациентов с онкологическими заболеваниями в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. По словам министра, этот блок является одним из высокотехнологичных подразделений онкоцентра. Корпус, как сказал журналистам Мурашко, включает в себя не только циклотроны для синтеза изотопов, подразделения для изготовления радиофармацевтических препаратов, но и лабораторию для контроля качества.

Ранее министр здравоохранения РФ рассказал, что с начала 2023 года цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли на 1,6%. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, «поэтому скачков не ожидается».

gxpnews