Astellas отозвала иск к правительству США

Японская компания Astellas Pharma отозвала иск, поданный против правительства США в июле, через несколько дней после того, как ее ЛП от рака простаты был исключен из списка лекарств, цены на которые будут обсуждаться в рамках Medicare.

29 августа администрация президента страны Джо Байдена обнародовала список из 10 препаратов, которые подвергнутся снижению цен. Закон о снижении инфляции, принятый президентом Джо Байденом в прошлом году, дает Medicare право договариваться о ценах на некоторые из самых дорогих лекарств, входящих в ее страховое покрытие.

«Наше решение отозвать дело не меняет нашего фундаментального убеждения в том, что в своей нынешней форме программа переговоров по ценам на лекарства Medicare, созданная законом о снижении инфляции, является плохой политикой и неконституционна», – подчеркнула компания.