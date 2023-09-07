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Astellas отозвала иск к правительству США

Японская компания Astellas Pharma отозвала иск, поданный против правительства США в июле, через несколько дней после того, как ее ЛП от рака простаты был исключен из списка лекарств, цены на которые будут обсуждаться в рамках Medicare.

29 августа администрация президента страны Джо Байдена обнародовала список из 10 препаратов, которые подвергнутся снижению цен. Закон о снижении инфляции, принятый президентом Джо Байденом в прошлом году, дает Medicare право договариваться о ценах на некоторые из самых дорогих лекарств, входящих в ее страховое покрытие.

«Наше решение отозвать дело не меняет нашего фундаментального убеждения в том, что в своей нынешней форме программа переговоров по ценам на лекарства Medicare, созданная законом о снижении инфляции, является плохой политикой и неконституционна», – подчеркнула компания.

Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое курирует программу Medicare для американцев в возрасте 65 лет и старше, начало переговорный процесс по 10 лекарствам, новые цены на которые вступят в силу в 2026 году. Программа направлена ​​на экономию $25 млрд в год на цены на лекарства к 2031 году.

Однако фармкомпании выступили против реализации программы. Свои иски против правительства уже подали Novartis, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim и AstraZeneca.

gxpnews

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7 сентября, 2023 | Просмотров: 67