Astellas отозвала иск к правительству США

Японская компания Astellas Pharma отозвала иск, поданный против правительства США в июле, через несколько дней после того, как ее ЛП от рака простаты был исключен из списка лекарств, цены на которые будут обсуждаться в рамках Medicare.
29 августа администрация президента страны Джо Байдена обнародовала список из 10 препаратов, которые подвергнутся снижению цен. Закон о снижении инфляции, принятый президентом Джо Байденом в прошлом году, дает Medicare право договариваться о ценах на некоторые из самых дорогих лекарств, входящих в ее страховое покрытие.
«Наше решение отозвать дело не меняет нашего фундаментального убеждения в том, что в своей нынешней форме программа переговоров по ценам на лекарства Medicare, созданная законом о снижении инфляции, является плохой политикой и неконституционна», – подчеркнула компания.
Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое курирует программу Medicare для американцев в возрасте 65 лет и старше, начало переговорный процесс по 10 лекарствам, новые цены на которые вступят в силу в 2026 году. Программа направлена на экономию $25 млрд в год на цены на лекарства к 2031 году.
Однако фармкомпании выступили против реализации программы. Свои иски против правительства уже подали Novartis, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim и AstraZeneca.