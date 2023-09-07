AstraZeneca потребовала отменить регистрацию дженерика препарата Тагриссо

Спор по препарату Тагриссо между AstraZeneca, Минздравом РФ и «Аксельфармом» длится с 2021 года. Зарубежная компания была против создания дженерика и изначально подавала в суд с целью запретить Аксельфарму» действия, направленные на регистрацию препарата с МНН осимертиниб, пока не закончится действие патента AstraZeneca.

В мае 2023 года «Аксельфарм» смог зарегистрировать лекарственное средство Осимертиниб, что стало поводом для AstraZeneca вновь обратиться в Арбитражный суд Москвы. «Тревожащим обстоятельством является факт размещения информации о дженерике осимертиниб в каталоге продуктов на официальном сайте», – поделилась AstraZeneca. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что подготовка к регистрации и сама регистрация дженерика не нарушают патент на оригинал. ООО «Аксельфарм» участвует в деле в роли третьего лица. Предварительная дата слушания – 30 октября 2023 года.

Препарат Тагриссо применяется при немелкоклеточном раке легких. МНН осимертиниб в составе препарата создан британско-шведской компанией и охраняется Евразийским патентным ведомством до 2032 года. В реестре ЖНВЛП цена за упаковку – 251,1 тысяча рублей без НДС. В первой половине 2023 года объем закупок в России по госзаказу составил 2,95 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аксельфарм» зарегистрировано в декабре 2018 года в Москве. По 25% компании принадлежат Кириллу Голованову, Наталье Треушниковой и Николаю Уварову, оставшиеся 25% разделили между собой Ростислав и Анастасия Михайловы. Генеральным директором является Георгий Торчинов. «Аксельфарм» управляет портфелем некогда знаменитой, но ушедшей с рынка компании «Натива».