Biogen назначила бывшую сотрудницу Genentech новым главой отдела исследований

Biogen назначила бывшую сотрудницу Genentech Джейн Гроган на должность руководителя отдела исследований. Она займет место Альфреда Сандрока, который покинул пост в конце 2021 года.

Компания Biogen назначила Джейн Гроган руководителем отдела исследований, об этом сообщается на сайте производителя. Гроган займет позицию, которая оставалась без постоянного руководителя с момента ухода из компании Альфреда Сандрока в конце 2021 года.

Ранее Гроган занимала должность главного научного директора в компании Graphite Bio, которая занимается редактированием генов. Такие же обязанности она исполняла в ArsenalBio, которая занимается Т-клеточными терапиями.

До этого она почти 16 лет проработала в подразделении Genentech компании Roche на руководящих должностях, связанных с иммунологией и иммуноонкологией, специализируясь на ревматоидном артрите, волчанке, рассеянном склерозе, синдроме раздраженного кишечника и раке.

После ухода Сандрока с поста руководителя отдела исследований и разработок компания Biogen решила разделить эту должность. Прия Сингхал на время заняла пост руководителя отдела разработки. Вместе с Сингхал Гроган «будет определять стратегию [нашего] портфолио», — заявил генеральный директор Biogen Кристофер Вихбахер.

В Genentech работа Гроган в основном касалась механизмов активации Т-клеток, индукции толерантности и эпигенетических модификаторов.

По словам Biogen, ее лаборатория выявила важнейшие регуляторы как эффекторных, так и регуляторных Т-клеток и определила несколько целей для клинических испытаний по аутоиммунным и онкологическим показаниям, таких как антилимфотоксин-альфа при ревматоидном артрите и антиTIGIT для иммунотерапии рака. Гроган также была руководителем проекта по разработке Т-клеточной терапии.

Фото: lostwomenofscience.org

Николай Соколов

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