ФАС оштрафовала «Эвалар» за ненадлежащую рекламу на 350 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба обязала ЗАО «Эвалар» выплатить 350 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу препарата для лечения суставов. В рекламном сообщении, вызвавшем интерес службы, говорилось об избавлении от боли при приеме лекарства. Между тем гарантия положительного действия, безопасности, эффективности и отсутствия побочных эффектов в рекламных сообщениях запрещена, напоминает пресс-служба ФАС.

Речь идет о препарате «Сабельника настойка». Также в рекламе компании «Эвалар» утверждалось, что средство благодаря натуральному составу безвредно для желудка и эффективно. Закон запрещает утверждать в рекламе о том, что безопасность и эффективность лекарственных средств гарантированы естественным происхождением.

«Служба признала рекламу ненадлежащей. В связи с тем, что в 2023 году компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение, сумма штрафа была увеличена до 350 тысяч рублей», – заключили в ФАС.

В начале 2023 года компания «Эвалар» получила штраф в 300 тысяч рублей за аналогичное нарушение. В рекламном ролике, посвященном препарату «Гинкоум» и распространяемом в эфире телеканалов «Россия-1» и НТВ, производитель гарантировал положительное действие и эффективность в лечении заболеваний вен и крови.

gxpnews