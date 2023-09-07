В Мордовии создадут федеральный биотехнологический центр

В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«В наших планах создать федеральный биотехнологический центр, потому что при подготовке лекарств не все разработки можно пока сделать в России. Но у нас есть четкий план, мы его согласовали с Минпромторгом, с Миннауки Российской Федерации, я был у Валерия Николаевича Фалькова, и в программы „Приоритет-2030” и „Передовые инженерные школы” мы будем входить в этом году. Это позволит нам обеспечить лекарственную безопасность страны. Тем более 16 млрд [рублей] мы за короткий период вложили в фармацевтику, это одно из наших основных направлений», – сказал Здунов.

«Самое главное – сейчас обратили внимание на промышленность, на рост промышленного потенциала. <…> Ключевыми отраслями у нас остаются тяжелое машиностроение, химическое машиностроение, вагоностроение, электротехника – всегда была традиционно в Мордовии, сельское хозяйство и новые инновационные производства – фармацевтика», – добавил он.

Ранее представители кубинского биомедицинского холдинга BioCubaFarma и Центра развития конкурентоспособности Мордовии подписали меморандум о взаимопонимании в области фармацевтики.

gxpnews