ЕЭК расширила перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с разрешительным порядком ввоза

Коллегия Евразийской экономической комиссии дополнила перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза, 14-ю новыми позициями наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Указанные вещества были ранее включены в приложения к Единой конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 года, Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года в соответствии с итогами заседаний 64-65-й сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам.

«Принятие решения позволит обеспечить выполнение международных обязательств государств – членов ЕАЭС, а также применить в рамках Союза разрешительный порядок при ввозе (вывозе) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, регулируемых конвенциями», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Также принят перечень действующих веществ и их нерациональных комбинаций, медицинское применение которых в качестве лекарств признано нерациональным. При оценке нерациональности комбинаций и составлении перечня были использованы подходы стран региона ICH к оценке таких комбинаций (в том числе применяемые в Европейском союзе, Республике Индия, США), учтено проявление в комбинациях взаимного усиления негативного воздействия действующих веществ, формирования устойчивости к противомикробным препаратам, вне зависимости от коммерческой составляющей (продаж лекарственного препарата).

«Документ позволит установить единые подходы к оценке регистрационного досье лекарственного препарата экспертными организациями при анализе эффективности и безопасности комбинированных лекарств и недопуске в обращение таких нерациональных комбинаций. Для фармацевтических производителей применение единого перечня позволит сократить временные и финансовые затраты, связанные с разработкой заведомо нерациональных комбинаций», – говорится в сообщении.

gxpnews