Созданная израильскими учеными модель эмбриона открывает путь к новым способам тестирования лекарств

Ученые израильского Научного института Вейцмана создали в лаборатории модель человеческого эмбриона, применив только стволовые клетки (без использования сперматозоидов и яйцеклеток, а также матки). Это открытие позволяет получить уникальное представление о ранних стадиях эмбрионального развития и может стать подспорьем в изучении лекарств, применяемых на этапе беременности, пишет Reuters.

Модель напоминает эмбрион на 14-й день внутриутробного развития, когда он уже приобрел внутренние структуры, но еще не заложил основы органов тела. Как утверждает команда ученых, работавших над его созданием, до выведения настоящего эмбриона с нуля все еще очень далеко.

«Вопрос в том, когда модель эмбриона начинает считаться эмбрионом? <…> В настоящее время мы очень и очень далеки от этого. <…> Они не идентичны», – говорит руководитель группы Джейкоб Ханна. Тем не менее, по его словам, эта работа может открыть путь к новым способам изучения влияния лекарств на этапе беременности или на саму беременность, лучшему пониманию предпосылок выкидышей и генетических заболеваний, а возможно, и к выращиванию тканей и органов для трансплантации.

Команда ученых взяла стволовые клетки, полученные из клеток кожи взрослого человека, а также других клеток, выращенных в лаборатории, после чего «вернула» их в раннее состояние, способное развиваться в различные типы клеток. Затем они «заставили» клетки сформировать основу, структурно напоминающую эмбрион. Это не настоящий, или синтетический, эмбрион, а лишь его модель, которая повторяет естественный процесс развития человека, подчеркивают ученые.

«Примерно в 1% таких агрегатов мы видим, что клетки начинают правильно дифференцироваться, мигрировать и сортироваться в правильную структуру, и самое далекое, чего мы смогли достичь, – это 14-й день развития человеческого эмбриона», – сказал Джейкоб Ханна. Следующая цель ученых – продвинуться к 21-му дню развития эмбриона.

Исследователь также заметил, что будущее подобных экспериментов зависит от некоторых этических вопросов, связанных с возможностью манипуляций с эмбрионами. Однако он привел сравнение своих исследований с ядерной физикой, заявив, что не следует прекращать все исследования в этой области из-за того, что кто-то может решить создать и применить атомную бомбу.

По его словам, важно вовлекать общественность и полностью информировать ее, при этом «ничего не делая в тени».

В 2021 году ВОЗ выпустила два доклада, содержащие рекомендации по редактированию генома человека, которые были сформированы по итогу первых глобальных консультаций по редактированию соматического, зародышевого и наследственного генома человека. В переговорах, длившихся более двух лет, приняли участие сотни экспертов различных взглядов со всего мира, включая ученых и исследователей, группы пациентов, религиозных лидеров и лидеров коренных народов.

gxpnews