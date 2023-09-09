В Воронежской области увеличивается очаг сибирской язвы

В Воронежской области в инфекционный центр при БСМП № 8 поступили еще семь пациентов с подозрением на сибирскую язву. У пяти из них диагноз подтвердился, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. По данным местных СМИ, все семь новоприбывших пациентов являются работниками фермы, расположенной в Богучарском районе.

Согласно проекту указа губернатора Воронежской области Александра Гусева, очаги сибирской язвы выявлены также в Панинском муниципальном районе. На территориях рекомендуется объявить карантин, запретить перемещение восприимчивых животных, их убой, вывоз и ввоз продуктов животноводства, проведение ярмарок, охоты.

Как добавили в пресс-службе регионального депздрава, система здравоохранения области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом. В наличии имеются необходимые лекарства.

Также в июле 2023 года вспышка сибирской язвы была обнаружена в Республике Тыва. Там после поедания мяса зараженной лошади пострадали четыре человека.

gxpnews