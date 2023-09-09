В Москве пропал недавно уволенный директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Дочь Виктора Трухина 6 сентября сообщила в полицию, что последний раз она виделась с отцом в воскресенье, 3 сентября, после чего он перестал выходить на связь. В правоохранительных органах начали проверку.

В ФМБА России вечером 7 сентября (после появления в СМИ сообщений об исчезновении Трухина) заявили, что Вероника Скворцова уволила Виктора Трухина 4 сентября. Это произошло после того, как ведомство провело в СПбНИИВС плановую проверку в сфере противодействия коррупции и выявило нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы.

Виктор Трухин занимал пост директора НИИ вакцин и сывороток с 2011 года. Он организовывал поставки лекарств в труднодоступные места в Латинской Америке и курировал создание препаратов на заводе в Никарагуа, в 2021 году его назначили почетным консулом республики. Разработанные под руководством Трухина препараты были зарегистрированы и применяются в 17 странах. Кроме того, в феврале 2023 года ВОЗ подтвердила качество разработанной институтом вакцины против гриппа «Флю-М».

В поле зрения правоохранительных органов руководство СПбНИИВС попадает не впервые. В ноябре 2022 года сотрудники петербургского управления СК РФ задержали Андрея Васильева, бывшего на тот момент заместителем директора НИИ. Его заподозрили в получении взятки в размере 30 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за обеспечение победы компании «Стадиум» при заключении госконтракта на сумму более 150 млн рублей по поставке инкубационного куриного яйца.

Вскоре после задержания Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Андрея Васильева на два месяца в СИЗО. Васильев вину не признал. Информации о продлении или отмене меры пресечения, а также о движении этого дела в открытом доступе нет.