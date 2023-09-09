Исследование: топ-менеджеры фарминдустрии зарабатывают в среднем 32 млн рублей в год

Компании также выдают годовые премии, зависящие от достижений сотрудника. В фарминдустрии средняя годовая премия составляет 39 млн рублей. Для сравнения: средняя премия у топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли – 20,3 млн рублей, а у руководителей логистических компаний – 23,1 млн рублей.

Помимо премий, компании также предлагают топ-менеджерам ряд бонусов. Согласно исследованию, 88% компаний предоставляют полное медицинское страхование, 58% – гибкий рабочий график, 27% – услуги корпоративного психолога и 39% – оплачиваемые парковочные места.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, вовлеченность управленца в работу также зависит от возможностей развития и самореализации, интересных задач и личного отношения к проекту. Помимо этого, важно создать комфортные условия и среду для профессионального развития топ-менеджера, отмечает Евсеев.

Как сообщает основатель и CEO Unicon Research, среди факторов, повышающих ценность топ-менеджеров для компании, выделяется общая универсальность специалиста, личный бренд, опыт работы в собственном стартапе, а также способность генерировать большое количество гипотез и уметь оперировать другими факторами, помимо аналитических.

Высокие доходы управленцев и совладельцев компаний из фарминдустрии подтверждает, например, рейтинг «110 российских миллиардеров Forbes за 2023 год». Так, в список вошли как минимум четыре представителя фармбизнеса: на 28-м месте оказался основатель ПАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин с состоянием $5 млрд, 42-ю строчку занял Егор Кульков с долями в «Фармстандарте», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум» и состоянием $3 млрд. На 45-м месте рейтинга – основатель «Р-Фарм» Алексей Репик с состоянием $2,9 млрд, а на 98-й строчке расположился председатель совета директоров АО «Протек» Вадим Якунин ($1,2 млрд).

Несмотря на высокие доходы управленцев фармкомпаний, доходы рядовых сотрудников в разы ниже. К примеру, максимальная зарплата фармацевта в аптеках Москвы, согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob на февраль 2023 года, составляла 130 тысяч рублей при условии наличия опыта работы от трех лет. В Санкт-Петербурге месячный доход фармацевта меньше – 110 тысяч рублей, а в Екатеринбурге – 90 тысяч рублей.