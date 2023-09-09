Indorsia выкупит у Janssen права на препарат aprocitentan

Indorsia приняла решение выкупить глобальные права на препарат aprocitentan против резистентной гипертонии у компании Janssen.

Idorsia решила выкупить глобальные права на пероральный препарат aprocitentan против резистентной гипертонии. Она продала их компании Janssen почти шесть лет назад. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

В июле этого года Idorsia объявила о планируемых сокращениях и инициативах по снижению затрат, включая продажу подразделений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причиной стали «более низкие, чем ожидалось», прибыли в первой половине 2023 года.

Pharmaceutical Technology пишет, что повторное приобретение aprocitentan обеспечит необходимый рост прибыли Idorsia. GlobalData прогнозирует, что в 2029 году объем продаж этого препарата составит 241 млн долл.

«Aprocitentan продемонстрировал значительные, клинически значимые и устойчивые преимущества в области снижения артериального давления с хорошим профилем безопасности, он особенно подходит для пациентов с высоким риском и резистентной гипертонией», – заявил генеральный директор Idorsia Жан-Поль Клозель.

Idorsia заплатит Janssen до 343 млн долл. при условии одобрения препарата в ЕС и США. В настоящее время aprocitentan находится на рассмотрении FDA, заявка по препарату была подана в EMA в январе.

Кроме того, Janssen не будет нести никаких финансовых обязательств и аннулирует все лицензии на aprocitentan, за исключением лечения легочной гипертензии. Idorsia также откажется от своих прав на долю доходов от препарата для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза Ponvory (ponesimod).

Николай Соколов

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