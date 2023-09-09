Европейские страны стремительно теряют позиции на рынке биотехнологий

Процесс снижения потенциала европейских стран в развитии биотехнологий становится все более очевидным. Несмотря на научную и образовательную базу мирового уровня, высокий уровень патентной активности, европейские страны не успевают за взрывным ростом этого сектора экономики в США и Китае.

Согласно данным World University Ranking 2022: Life science, в Европе находится 43% (из 100%) лучших университетов мира в области наук о жизни. По данным рейтинга CWTS Leiden за 2020 год, европейские университеты занимают лидирующие позиции по количеству цитируемых публикаций в сфере здравоохранения и промышленных биотехнологий, а Соединенные Штаты и Китай занимают второе и третье места соответственно. Но главное – это динамика, с которой страны сокращают этот разрыв. Например, Китай за период с 2019 по 2021 год увеличил количество цитируемых публикаций в данной области на 16%.

Сегодня Китайская академия наук (CAS) занимает первое место в Nature Index, опережая Гарвардский университет в Соединенных Штатах и Общество Макса Планка в Германии. По данным Всемирного экономического форума, в Китае находится шесть из 10 ведущих «молодых» университетов, созданных менее 50 лет назад.

Согласно анализу McKinsey, основанному на патентных данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), за последние пять лет в Европе было выдано более 40 тысяч патентов в сфере биотехнологий. За это же время в Китае их получено более 39 тысяч, причем годовой темп роста патентной активности составляет не менее 5%, что существенно превышает общеевропейский уровень. В 2019 году на Китай приходилось около 22% всех международных патентных заявок, больше, чем на США.

Важнейшим аспектом является объем финансирования отрасли и возможность привлекать венчурные инвестиции на развитие биотехнологических компаний. Несмотря на то что венчурное финансирование данной сферы в ЕС выросло на 42% в период с 2019 по 2021 год, объем этих инвестиций оказался в четыре раза меньше, чем в США. Как отмечают эксперты McKinsey, динамика последних лет также неутешительна. Годовой рост инвестиций в данный сектор в Европе составляет не более 9% по сравнению с 26% в США. Так, на реализацию европейских проектов в области геномного анализа, молекулярной диагностики и синтетической биологии удалось привлечь всего $14 млн за период с 2018 по 2021 год. Несмотря на то что в Европе увеличивается объем частного и государственного инвестирования в сферу биотехнологических инноваций, число вновь созданных компаний в этом секторе растет очень медленно, в то время как в Китае только государственные инвестиции в исследования и разработки в области биотехнологий составили $3,8 млрд за период 2008-2020 годов, а ежегодный рост количества вновь созданных компаний в сфере биотехнологий составил около 10%.

Все эти факторы стимулируют как правительства отдельных стран Европы, так и руководство Европейского союза выявлять причины данных процессов и предпринимать активные меры по сокращению возможного отставания.

Одной из первоочередных мер стало создание на базе большинства ведущих европейских научно-исследовательских институтов и университетов офисов трансфера и лицензирования технологий с целью ускорения процесса коммерциализации научных разработок. Согласно исследованию, проведенному Европейским патентным ведомством, такие офисы трансфера технологий в Европе, как правило, невелики: 56% из них имеют 10 или менее сотрудников, и только от одного до трех человек занимаются коммерциализацией патентов. Для сравнения: в центре трансфера Массачусетского технологического института работают более 50 штатных сотрудников.

Длинный путь коммерциализации исследований в области биотехнологий связан еще и с тем, что в Европе относительно небольшая база специализированных венчурных фондов, а финансирование исследований и заявки на гранты во многих случаях не зависят от того, как результаты этих исследований будут использоваться в дальнейшем. Частичному решению этой проблемы способствуют корректировки вузовских и исследовательских программ, включение в них курсов по технологическому предпринимательству, изучение опыта передачи технологий, реализуемого Китайской технологической биржей CTEX, на площадку которой ежегодно поступают предложения из более чем 170 университетов и научно-исследовательских институтов в Китае. Годовой объем торговли технологиями только на этой площадке превышает 34 млрд китайских юаней (что эквивалентно €4,4 млрд).

Следующим шагом стал процесс снижения внутренних барьеров, стимулирования межрегионального сотрудничества, обмена знаниями и создания общеевропейских научных баз данных. Был проведен анализ лучших практик и опыт применения стимулирования отдельных направлений в развитии биотехнологий, результаты которого позволили выявить возможные точки роста. Например, Европейский союз остается мировым лидером, определяющим правовую политику в сфере применения биоаналогов, первый из которых был одобрен в 2006 году, почти на 10 лет раньше, чем в США. По состоянию на конец 2022 года в Европе было одобрено 88 биосимиляров по сравнению с 39 в США. Германия в 2019 году стала первой страной, разрешившей выписывать рецепты и возмещать расходы в приложении для цифрового здравоохранения – Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA). По состоянию на август 2022 года почти 150 компаний из Германии и других стран Европы подали заявки на присоединение к данной платформе.

Кроме того, европейские страны согласовали общие позиции в отношении конфиденциальности данных в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR), регламентирующего в том числе «омиксные» научные данные и данные систем здравоохранения.

Вместе с тем в Европе нет концентрированных «суперхабов», таких как Кремниевая долина или район Брайтона в США, где создана эффективная экосистема взаимодействия с инвесторами и быстрой коммерциализацией проектов. Выходом может стать налоговое стимулирование корпоративного венчурного финансирования, масштабирования деятельности венчурных фондов Novartis и Leaps by Bayer. Руководство Европейского союза прилагает значительные усилия для привлечения инвесторов в данный сектор экономики из других стран и даже рассматривает вариант создания европейского спин-оффа Nasdaq. Отсутствие общей для всех европейских стран площадки по привлечению крупных капиталовложений способствует тому, что значительное количество биотехнологических компаний Европы выходят на рынок IPO (первичное размещение акций на фондовом рынке) в США. Причем 95% европейских биотехнологических компаний, зарегистрированных в США, котируются на Nasdaq.

Однако одной из самых важных задач, стоящих перед Европейским союзом, многие эксперты считают необходимость разработки единой стратегии развития биотехнологической отрасли и выделения системного и долгосрочного финансирования на ее реализацию. Попытки разработки единой позиции по развитию биотехнологий предпринимались в рамках обсуждения новой европейской программы по развитию инноваций. Тем не менее в Стратегии развития фармацевтической промышленности ЕС, утвержденной в 2020 году, тематика биотехнологий развития не нашла. Между тем в октябре 2020 года Министерство обороны США объявило о выделении существенного финансирования «Экосистеме биопромышленного производства и дизайна» (BioMADE) – некоммерческой организации, призванной развивать биотехнологии и оказывать всемерную поддержку внедрению технологии любых биопромышленных производств. Финансирование сектора «науки о жизни» в 2022 году достигло в США $35,8 млрд.

Управление инноваций Израиля активно инвестирует в разработанную программу «технологий биоконвергенции», обеспечивающую эффективное взаимодействие ученых и исследователей в области биологии, информатики, математики, инженерии и нанонауки. В 2018 году Великобритания приняла национальную стратегию развития биоэкономики, а в июле 2022 года объявила о начале работы Агентства перспективных исследований и изобретений, которое будет координировать исследования в области биотехнологий. Отдельно стоит отметить государственную политику Китая. Развитие инноваций и биотехнологий является главной темой 14-го пятилетнего плана развития Китая, стратегические цели которого сформулированы как «стать мировым лидером в области биотехнологии, развивая конкурентоспособную биотехнологическую промышленность, принадлежащую Китаю». По оценкам экспертов, за последние пять лет китайское правительство инвестировало в разработки сектора «наук о жизни» более $100 млрд.

Таким образом, правительству и институтам ЕС в ближайшие годы предстоит сосредоточиться на создании условий для развития инноваций в сфере биотехнологий, налоговом стимулировании рисковых вложений в этот сектор экономики, ликвидации внутренних регуляторных барьеров в государствах-членах и сохранить свои позиции.

gxpnews