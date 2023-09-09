Товары для проведения исследований могут получить льготные условия для ввоза в РФ

Правительство планирует включить продукцию, необходимую для проведения исследовательской деятельности, в перечень товаров, на которые распространяется режим приоритетного ускоренного прохождения таможенных процедур. Такое право получат участники индустриальных кластеров и технопарков и научные институты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 7 сентября.

Он подчеркнул, что такой подход «позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия», а значит, отечественные предприятия смогут нарастить выпуск качественной продукции.

В 2022 году Мишустин подписал постановление о расширении перечня скоропортящихся товаров, проходящих таможенные процедуры в первоочередном порядке. В список в том числе добавили нуклеиновые кислоты, необходимые для научных исследований и при производстве медпрепаратов, а также лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов.

gxpnews