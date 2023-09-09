Михаил Мурашко считает достаточным запас донорской плазмы крови в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает достаточным заготовленный запас донорской плазмы в стране. Потребности медучреждений в крови и ее компонентах удовлетворяются в полном объеме, добавил он. Об этом чиновник заявил в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Трансфузиология в диалоге со временем».

Говоря о достаточном запасе крови и плазмы, Мурашко не уточняет, о каком периоде идет речь. Тем не менее известно, что в 2022 году осуществлено примерно 400 тысяч донаций плазмы, всего ее заготовлено около 900 тысяч литров. В качестве доноров крови и ее компонентов в 2022 году выступали почти 1,4 млн человек, из них плазму сдавали более 117 тысяч человек.

Однако, по мнению министра, российская отрасль производства препаратов из плазмы крови требует поиска новых решений для развития. К 2025 году, как ранее заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ежегодно заготавливаемый объем плазмы крови должен достичь 600 тысяч литров. Этого достаточно, чтобы обеспечить независимость страны от иностранной продукции, пояснял он в марте 2023 года.

Тогда же правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года, которая предусматривает модернизацию профильных учреждений, снижение стоимости заготовки плазмы за счет увеличения объемов и развитие взаимодействия с донорами. К 2030 году, согласно документу, объем заготовки планируется довести до 1,8 млн литров в год. Это в том числе позволит открыть возможности для экспорта отечественных препаратов.

gxpnews