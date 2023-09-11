РФПИ инвестирует в производство фармацевтических субстанций в проект «дочки» индийских компаний

ООО «САФФАРМ» планирует построить в Мурманской области фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов для выпуска общих, гормональных и онкологических препаратов, добавили в фонде. Инвестиции РФПИ в проект строительства фармацевтических мощностей направлены на замещение импорта целого ряда лекарственных препаратов из-за рубежа, при этом некоторые из планируемых к производству препаратов ранее в России не производились, пояснили там.

Предполагаемая мощность фармацевтического комплекса составит 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1800 тонн активных фармацевтических ингредиентов в год с возможностью расширения объемов производства в дальнейшем. Запуск предприятия ожидается в 2027 году.

«Запуск предприятий в Мурманской области даст возможность выпускать новые фармацевтические продукты, которые ранее не производились на территории России, что позволит расширить перечень доступных препаратов и снизить зависимость от иностранных поставок. Таким образом, инвестиционный проект вносит важный вклад в обеспечение лекарственного суверенитета России», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

gxpnews