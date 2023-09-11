Фальшивые рецепты: взгляд фармацевтов

Информационный шум, связанный с изменением правил продажи некоторых рецептурных лекарств с 1 сентября этого года, не утихает, несмотря на многочисленные комментарии и пояснения от имени регулятора.

Тогда как потребитель закупает лекарства впрок, провизоры и фармацевты утверждают, что нововведения повысят нагрузку на сотрудников аптек, врачи – что в поликлиниках появятся очереди, а пациентские организации ждут новых проблем у людей с хроническими заболеваниями, подозревая, что в данном конкретном случае «крайним» окажется больной.

Российские провизоры живут в режиме строгой отчетности больше года. Несмотря на то что правила торговли ужесточили, количество нарушений за последние несколько лет выросло на 22%. С сентября Постановление Правительства РФ № 468 от 24 марта 2023 года предписывает аптекам заносить данные о предъявляемых рецептах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности, то есть требует от пациентов наличия рецептов на все рецептурные препараты, которых в аптеках около 70%. При этом лишь 10% от всех рецептурных препаратов в стране отпускается действительно по рецепту.

Неоднократные обращения в Минздрав от общественных организаций привели к тому, что пока регуляторы остановились на промежуточном варианте: с 1 сентября вносить в систему маркировки надо будет только данные о рецептах строгого учета (психотропы, наркотические вещества и т. д.), а также при выдаче льготных лекарств. Основная масса препаратов будет отпускаться по-прежнему.

О грядущих изменениях СМИ рассказали российскому потребителю еще в феврале, именно тогда обозначилась тенденция роста поддельных рецептов, с которыми люди шли в аптеку. На платформе www.smartpharma.ru (профессиональное сообщество работников аптек) был проведен опрос среди фармацевтов и провизоров (около 2000 человек), представляющих как сетевые, так и другие имеющиеся аптечные предприятия в 85 субъектах Российской Федерации.

На главный вопрос: «Приходят ли к вам покупатели с фальшивыми рецептами?» утвердительно ответили 71% респондентов.

В аптеке покупатель предъявляет один из трех видов рецептов:

№ 148-1/у-88 – бланки строгой отчетности;

№ 107/у-НП – т. н. специальные бланки на наркотические средства;

№ 107-1/у – бланки, не требующие защитных реквизитов, по которым выдается основная масса рецептурных препаратов.

Чаще всего подделку фиксируют в отношении бланков строгой отчетности, с этим сталкиваются 64,6% респондентов.

Реже всего подделывают бланки на наркотические вещества – 12,2% опрошенных зафиксировали такие случаи. Нужно подчеркнуть, что это бланки, подлежащие учету: на них есть нумерация, степени защиты, они специально заказываются и печатаются в типографиях, выдаются строго под отчет ответственными лицами в медучреждениях.

С подделкой бланков на основную массу рецептурных средств работники аптек встречаются часто – это подтвердили 50,3% респондентов.

Вопрос «Как часто вы сталкиваетесь с поддельными рецептами» раздел сообщество пополам: 23% респондентов встречаются с ними ежедневно, и ровно столько же утверждают, что не встречались никогда.

Также полученные исследователями цифры говорят, что:

21,7% работников аптек видят «фальшрецепт» один раз в неделю;

16,6% – один раз в месяц;

15,3% – один раз в три месяца.

Неожиданные на первый взгляд цифры получены в ответах на вопрос «Увеличилось ли количество обращений с фальшивыми рецептами за последние два-три месяца?» Лишь 38,2% опрошенных подтверждают, что такая тенденция, тогда как 61,8% считают, что ситуация не изменилась.

Список нарушений в рецептах, которые видят фармацевты, довольно большой, но основные: нет печати, нет подписи врача, превышена норма отпуска, приходят не с рецептами, а с простыми бумажками.

gxpnews