Центр лекобеспечения объявил пять допаукционов для ВИЧ-пациентов

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил пять аукционов на поставку препаратов эфавиренз, дарунавир, долутегравир и биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин для пациентов с ВИЧ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр уже объявлял о четырех аукционах на поставку препаратов ралтегравир, дарунавир, элсульфавирин и доравирин + ламивудин + тенофовир для пациентов с ВИЧ.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество, табл. (шт.) Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 8880,00 524,32 4 655 961,60 15.09.2023 2 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг 931 920,00 6,73 6 271 821,60 15.09.2023 3 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 263 080,00 46,31 12 183 234,80 15.09.2023 4 Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 1 430 400,00 204,82 292 974 528,00 15.09.2023 5 Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 891 300,00 204,82 182 556 066,00 15.09.2023

gxpnews