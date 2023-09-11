Центр лекобеспечения объявил пять допаукционов для ВИЧ-пациентов

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил пять аукционов на поставку препаратов эфавиренз, дарунавир, долутегравир и биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин для пациентов с ВИЧ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр уже объявлял о четырех аукционах на поставку препаратов ралтегравир, дарунавир, элсульфавирин и доравирин + ламивудин + тенофовир для пациентов с ВИЧ.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество, табл. (шт.)
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|8880,00
|524,32
|4 655 961,60
|15.09.2023
|2
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг
|931 920,00
|6,73
|6 271 821,60
|15.09.2023
|3
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|263 080,00
|46,31
|12 183 234,80
|15.09.2023
|4
|Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|1 430 400,00
|204,82
|292 974 528,00
|15.09.2023
|5
|Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|891 300,00
|204,82
|182 556 066,00
|15.09.2023