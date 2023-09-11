ЦРПТ: продажи просроченных препаратов в России снизились в три раза

Показатели по контрафакту продолжают снижаться в России. Так, продажи просроченных ЛП снизились в три раза с 2021 года. Об этом рассказал член совета директоров Центра развития перспективных технологий Александр Демьянов, выступая на Восточном экономическом форуме.

Положительную динамику отметил и член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров. «Мы сегодня в ситуационном центре в онлайн-режиме можем просмотреть всю Россию, перебрасывать запасы лекарств. Благодаря маркировке мы все учитываем», – отметил он.

Петров также прокомментировал усиление контроля на рынке рецептурных препаратов. «Мы приняли решение – те препараты, которые выдаются по льготным рецептам за счет государства, должны учитываться. Следующее – препараты группы А, то есть психотропные, сильнодействующие вещества и другие. Мы последовательно эти препараты, группа за группой, будем забирать на строгий учет», – подытожил он.

Демьянов добавил, что, по данным ЦРПТ за 2022 год, производство лекарств в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В системе маркировки на данный момент зарегистрировано более 95 тысяч юридических лиц, 15 тысяч аптек и 70 тысяч медучреждений.

gxpnews