Для закупок лекарств и медизделий участникам СВО создадут информационный ресурс

Пользователями ресурса, помимо сотрудников госфонда «Защитники Отечества», станут представители Минздрава РФ, Минтруда, Фонда пенсионного и социального страхования.

В постановлении правительства также указаны сведения, которые должны быть предоставлены при закупке лекарств, медизделий и ТСР. В карточке указываются данные по поставке – место, сроки поставки, цена за единицу и общая стоимость.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» должны будут отчитываться на сайте о перераспределении препаратов и медизделий для участников СВО между государственными медучреждениями. Заноситься в карточку будут и данные об остатках лекарств и медицинских изделий в клиниках. Технические средства реабилитации будут храниться в филиалах госфонда и там же учитываться.

В начале апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки ветеранов и семей погибших участников СВО. Организация будет функционировать во всех регионах страны. Кроме обеспечения ветеранов лекарствами и медизделиями, фонд также сможет финансировать санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной помощи, надомный уход. Финансирование деятельности фонда будет осуществляться из средств федбюджета и пожертвований.

Президент также утвердил состав наблюдательного совета, который стал высшим коллегиальным органом фонда. Председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а заместителем – вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета вошел и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Параллельно Минздрав России представил проект Порядка приобретения лекарств, медизделий и технических средств реабилитации для участников СВО. Согласно документу, экспертный совет фонда «Защитники Отечества» для своевременного обеспечения данной продукцией сможет формировать резерв.

Предполагается, что фонд сможет покупать медизделия и лекарства для участников боевых действий за счет субсидий из федбюджета, добровольных имущественных взносов ‎и пожертвований. Для оказания медпомощи участникам СВО также смогут закупать препараты, которые уже зарегистрированы в РФ, но пока не введены в гражданский оборот. Главное условие – с момента регистрации препарата должен пройти год.

В конце июня 2023 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России необходимо на федеральном уровне разработать единый стандарт реабилитации для вернувшихся участников СВО. По ее словам, унификация необходима в связи с тем, что каждый регион по-разному оказывает помощь участникам СВО – многим медучреждениям не хватает реабилитационного оборудования, технологий и специалистов.