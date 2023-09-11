Для закупок лекарств и медизделий участникам СВО создадут информационный ресурс

Правительство РФ утвердило Правила ведения информационного ресурса для закупок лекарств, медизделий и технических средств реабилитации (ТСР) для обеспечения участников специальной военной операции (СВО). Кроме того, госфонд «Защитники Отечества» будет контролировать работу такого сайта «в целях реализации дополнительных финансовых механизмов» для приобретения необходимых для военнослужащих товаров и услуг.
Пользователями ресурса, помимо сотрудников госфонда «Защитники Отечества», станут представители Минздрава РФ, Минтруда, Фонда пенсионного и социального страхования.
В постановлении правительства также указаны сведения, которые должны быть предоставлены при закупке лекарств, медизделий и ТСР. В карточке указываются данные по поставке – место, сроки поставки, цена за единицу и общая стоимость.
Сотрудники фонда «Защитники Отечества» должны будут отчитываться на сайте о перераспределении препаратов и медизделий для участников СВО между государственными медучреждениями. Заноситься в карточку будут и данные об остатках лекарств и медицинских изделий в клиниках. Технические средства реабилитации будут храниться в филиалах госфонда и там же учитываться.
В начале апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки ветеранов и семей погибших участников СВО. Организация будет функционировать во всех регионах страны. Кроме обеспечения ветеранов лекарствами и медизделиями, фонд также сможет финансировать санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной помощи, надомный уход. Финансирование деятельности фонда будет осуществляться из средств федбюджета и пожертвований.
Президент также утвердил состав наблюдательного совета, который стал высшим коллегиальным органом фонда. Председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а заместителем – вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета вошел и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Параллельно Минздрав России представил проект Порядка приобретения лекарств, медизделий и технических средств реабилитации для участников СВО. Согласно документу, экспертный совет фонда «Защитники Отечества» для своевременного обеспечения данной продукцией сможет формировать резерв.
Предполагается, что фонд сможет покупать медизделия и лекарства для участников боевых действий за счет субсидий из федбюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Для оказания медпомощи участникам СВО также смогут закупать препараты, которые уже зарегистрированы в РФ, но пока не введены в гражданский оборот. Главное условие – с момента регистрации препарата должен пройти год.
В конце июня 2023 года вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России необходимо на федеральном уровне разработать единый стандарт реабилитации для вернувшихся участников СВО. По ее словам, унификация необходима в связи с тем, что каждый регион по-разному оказывает помощь участникам СВО – многим медучреждениям не хватает реабилитационного оборудования, технологий и специалистов.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
Фото: vk.com/gosfondsvo