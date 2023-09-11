«36,6» покупает аптечную сеть «ЛекОптТорг» & «Родник здоровья»

В «ЛекОптТорге» и «36,6» на момент публикации на запрос Vademecum не ответили. В СПАРК-Интерфакс переход владения пока не отражен, однако на сайте ФАС России появилась информация, что 5 сентября в структуру ПАО «Аптечная сеть 36,6» вошли ООО «ЛекОптТорг», ООО «ЛекОптТорг-1», ООО «РЗ» и еще 8 юрлиц, принадлежащих, по данным СПАРК, на паритетных началах Назиму Рамазанову и Анне Рубайло. Еще одна вошедшая в периметр сделки компания – ООО «Аптечное объединение» – связана с группой «ЛекОптТорг» & «Родник здоровья» через генерального директора.

«ЛекОптТорг» & «Родник здоровья» один из крупнейших игроков розничного фармрынка СЗФО. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» по итогам 2022 года ритейлер, управляющий 161 точкой, с суммарной выручкой 17,5 млрд рублей занял 17-ю позицию.

За счет сделки «36,6» способна приблизиться к основным конкурентам – сетям «Эркафарм» и «Нео-Фарм» – по охвату рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти. По прогнозам Аналитического центра Vademecum, «36,6», нарастив общероссийскую долю по выручке до 5%, может по итогам 2023 года вернуться в ТОП5 фармритейлеров страны.

В конце августа «36,6» взяла в управление сеть «Фармакон». Сделка прошла в формате переуступки прав аренды, после чего все 18 точек «Фармакона» в Раменском районе Московской области были перебрендированы в аптеки «Горздрав».

Фото: Яндекс карты

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