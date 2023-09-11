ЦРПТ и Тихоокеанский институт биоорганической химии откроют центр контроля качества БАД

Выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАД будут отправляться на исследование на Дальний Восток. Тихоокеанский институт биоорганической химии и ЦРПТ подписали соответствующее соглашение.

Центр развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») и Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН (ТИБОХ ДВО РАН) создадут на Дальнем Востоке первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище. Соответствующее соглашение подписано на VIII Восточном экономическом форуме, который проходит 10—13 сентября во Владивостоке.

Ученые будут изучать выявленные с помощью системы маркировки контрафактные или фальсифицированные БАД, о результатах работы партнеры проекта проинформируют потребителей, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

Запуск совместного центра по контролю качества позволит повысить процент выявляемости опасных веществ в БАД, а как следствие — обезопасить население от некачественных добавок, отметил доктор биологических наук, заместитель директора ТИБОХ ДВО РАН Михаил Кусайкин.

«В последнее время все чаще можно встретить в продаже продукты на основе трепанга: пищевые продукты и БАД, — рассказал эксперт. — Особенно они популярны у наших соседей: в Китае, Корее и Японии, где им традиционно приписывают общеукрепляющие и тонизирующие свойства. Однако мало где упоминается, что голотурии в целом и трепанг в частности синтезируют токсичные вещества: тритерпеновые гликозиды, которые являются средством химической защиты этих животных от морских хищников».

ТИБОХ ДВО РАН — один из ведущих институтов страны по исследованию природных соединений. Современное оборудование института дает возможность идентифицировать вещества, определять их концентрацию. Это позволит быстро выявлять опасные для здоровья компоненты БАД и вовремя предупреждать потребителей о потенциальной опасности. По данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет более 45%, говорится в пресс-релизе ЦРПТ.

В июле «Деловая Россия» направила в правительство письмо с просьбой ужесточить контроль за БАД, писал «ФВ». В нем предлагалось возобновить проверки парафармацевтического бизнеса, внедрить национальные стандарты, аналогичные ранее действовавшему СанПиНу, и ввести механизм внесудебной блокировки страниц сайтов, продающих контрафактную продукцию.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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