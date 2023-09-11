Seagen и Nurix создадут новый класс конъюгатов антител-лекарств против рака

Seagen вместе с Nurix Therapeutics создадут новый класс конъюгатов антител-лекарств против рака. Сумма сделки составит свыше 3,4 млрд долл.

Seagen подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Nurix Therapeutics для разработки потенциально нового класса конъюгатов антител-лекарственных средств против рака. Об этом сообщает PharmaLive.

По условиям соглашения Seagen заплатит Nurix авансом 60 млн долл. и обязуется выделить до 3,4 млрд долл. на платежи, привязанные к исследованиям, разработке, одобрению и коммерческому распространению будущих препаратов. Nurix также будет иметь право на роялти от продаж лекарств.

Конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC) сочетают моноклональное антитело с цитотоксическими молекулами. Противоопухолевый препарат соединяется с антителом, мишенью для моноклонального антитела могут служить различные опухоль-специфические антигены. Этот метод позволяет подвергать меньшему воздействию здоровые ткани. Seagen и Nurix будут производить новый класс таких препаратов, конъюгаты деструктор-антитело (DAC).

Этот механизм сочетает в себе «преимущества таргетной терапии с цитотоксичностью химиотерапии», — заявил онколог из Национального института здравоохранения Уильям Фигг.

DAC основаны на фундаментальном принципе ADC, однако вместо цитотоксических противоопухолевых препаратов DAC содержат вещества, вызывающие распад белков, которые используют ферменты лигазы E3 для разрушения белков, связанных с болезнью.

Партнеры будут использовать запатентованную платформу DELigase компании Nurix, которая применяет обширный набор лигаз E3 и ДНК-кодированные библиотеки малых молекул.

Фото: stockgiu/ru.freepik.com

Николай Соколов

pharmvestnik