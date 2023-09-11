Минздрав одобрил вакцину для профилактики опоясывающего герпеса

Минздрав одобрил вакцину для профилактики опоясывающего герпеса «Шингрикс» от компании GSK. Рекомбинантная, адъювантная вакцина содержит гликопротеин Е — белок, присутствующий в вирусе ветряной оспы. В России это первая вакцина для профилактики опоясывающего герпеса. Препарат также разрешен к применению в США и ЕС.

Компания GSK получила регистрационное удостоверение на препарат «Шингрикс», применяющийся для профилактики опоясывающего герпеса. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Вакцина выпускается в виде лиофилизата для приготовления суспензии для внутримышечного введения. В комплекте имеется суспензия, содержащая адъювант, предназначенная для разведения лиофилизированной вакцины.

«Шингрикс» показана для профилактики опоясывающего герпеса и связанных с ним осложнений у взрослых с 50 лет и старше, а также у взрослых с 18 лет с повышенным риском развития опоясывающего герпеса. Вакцину вводят два раза с интервалом от двух до шести месяцев.

Препарат может вызывать нежелательные реакции в виде озноба, лихорадки, головной боли, аллергических реакций и др., указано в инструкции по медицинскому применению.

Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) — вирусная инфекция, вызываемая вирусом ветряной оспы Varicella zoster (вирус герпеса человека III типа). У людей, переболевших ветряной оспой, вирус переходит в латентное состояние в нервных узлах. Опоясывающий герпес характеризуется появлением болезненной сыпи на теле. Обычно опоясывающий герпес поражает людей старше 50 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированных, онкобольных, принимающих кортикостероиды и иммуносупрессивные препараты.

«Шингрикс» содержит гликопротеин Е — белок, присутствующий в вирусе ветряной оспы, сказано в инструкции. Также в препарат включена адъювантная система, состоящая из растительного экстракта QS-21 и бактериального экстракта MPL. Адъювантная система используется для улучшения ответной реакции организма на вакцину.

Вакцина Shingrix получила одобрение FDA в 2017 году.

В Великобритании с 1 сентября 2023 года всем новым лицам, имеющим право на участие в программе вакцинации для профилактики опоясывающего герпеса, будет предложена вакцина «Шингрикс» вместо «Зоставакса» (препарат компании MSD).

Фото: freepik.com

Вероника Догузова

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