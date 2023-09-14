«Сколково»: количество патентов в фармацевтической отрасли выросло на 40% с начала года

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», рассказал о качественном развитии области лекарственной безопасности в России, росте патентов в фарме, поддержке стартапов, а также о партнерстве с зарубежными странами в фармацевтическом сегменте. Так, по его словам, для развития лекарственного суверенитета необходимо развивать меры поддержки фармацевтической области.

«‎Согласно статистике, в 2022 году было снижение патентования в России в целом, в том числе и в фармацевтике. Но в первой половине 2023 года общее количество патентов в РФ выросло на 12%, при этом фармацевтическая отрасль растет опережающими темпами – на 40% патентов больше, чем в 2022 году. Мы не вышли на показатели 2020-го и 2021 годов, но положительный прирост есть»,‎ – сказал Кирилл Каем.

Также он сообщил, что в фонде «Сколково» насчитывается 300 стартапов – разработчиков лекарственных средств. По словам эксперта, степень выживаемости стартапов, разрабатывающих лекарственные средства, в мире очень низкая: с ранних стадий выживают около 2% стартапов при стоимости разработки $700-800 млн на мировом рынке и 500-700 млн рублей при регистрации только в России. «‎Однако сейчас финансирование препаратов на достаточно ранних стадиях и исследований сократилось, а частным компаниям интереснее инвестировать в препараты после того, как доказана безопасность на человеке», – сказал он.‎ Поэтому, как отметил Кирилл Каем, вопрос поддержки лекарственной безопасности, зарождающейся на ранних стадиях разработки при наличии IP в России, нужно провести через всю систему доклинических и клинических исследований, в том числе в целом восполнить недостаток средств поддержки в области фармацевтики.

Каем также рассказал про международную кооперацию в фарме. По его словам, иностранные компании прекратили первые фазы клинических исследований в РФ, что делает невозможным для пациентов использование ранних препаратов. Также иностранные компании ограничили выпуск новых медикаментов на российский рынок. В таком случае Россия будет вынуждена использовать механизмы принудительного лицензирования при необходимости препарата для пациентов.

По мнению Кирилла Каема, сейчас необходимо сконцентрироваться на том, что в России отечественный IP становится ведущим на рынке. Нужно не упустить этот момент, так как крупные восточные и западные игроки готовы к продаже своих продуктов после восстановления обстановки. «‎Поэтому очень важен вопрос того, что в течение последующих пяти-семи лет нужно выстроить возможность, которая позволит российским разработчикам занять свое место на рынке»,‎ – добавил старший вице-президент по инновациям.

gxpnews