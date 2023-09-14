В ФМБА: иммунитет к COVID-19 после вакцины “Конвасэл” сохраняется более года

“В рамках клинических наблюдений доказано, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации “Конвасэл” сохраняется более года, чего не обеспечивает ни одна существующая в мире вакцина”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ФМБА приступило к третьей фазе испытаний вакцины. Они проходят в 21 клиническом центре в десяти российских регионах, наблюдения за привитыми продолжатся в течение 180 дней. В ФМБА отметили, что “Конвасэл” является первой в мире зарегистрированной вакциной, созданной на основе рекомбинантного нуклеокапсидного белка (N) вируса SARS-CoV-2, что делает ее универсальной для различных штаммов ковида.

Вакцина от коронавируса “Конвасэл” разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА и зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл.