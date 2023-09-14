В Москве две компании заподозрили в картеле при поставке питания в клиники на 2,7 млрд рублей

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий). В отношении юрлиц могут быть применены санкции, размер которых будет исчисляться из общей выручки каждой компании за год.

«АСТ Сервис» и «Веста» участвовали в одних и тех же тендерах с 2017 года. В некоторых случаях в списках претендентов на закупку указаны только эти два юрлица. Однако с 2020 года «АСТ Сервис» уменьшила свое присутствие в закупочном процессе – если в 2019-м компания принимала участие в 38 тендерах (заключив при этом 12 контрактов), то в следующем году был завершен один контракт при участии в 16 процедурах.

«Веста», поучаствовав в 2019 году в 58 закупках (17 заключенных контрактов) на 330 млн рублей, в 2022 году выиграла 409 из 418 тендеров на 2,3 млрд рублей. «АСТ Сервис» в 2022 году заявилась всего один раз.

В большинстве случаев заказчиками закупок, в которых участвовали «АСТ Сервис» и «Веста», были крупные московские медучреждения. Например, в 2018 году лечебно-реабилитационный центр «Подмосковье» ФНС России разместил лот на оказание услуг по организации лечебного и общественного питания с начальной суммой 49,7 млн рублей. На контракт претендовали и «АСТ Сервис», и «Веста», но победа досталась второй компании. В 2019 году НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева объявил три закупки на поставку продуктов на 179,1 млн рублей. Компания «Веста» выиграла, предложив исполнить тендеры за 176,8 млн.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «АСТ Сервис» зарегистрировано в 2001 году в Москве. Бенефициаром юрлица является Темури Агаян, причем Агаяну по состоянию на июнь 2011 года принадлежали 49,50% «Весты». В 2022 году «АСТ Сервис» выручила 124,4 млн рублей при чистой прибыли 5,6 млн. «Веста» зарегистрирована в Москве в 2011 году. Юрлицо с 2017 года полностью принадлежит Геннадию Каратаеву. Выручка «Весты» в 2022 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль – 38,8 млн рублей.

В июне 2023 года ФАС возбудила дело по подозрению в картельном сговоре при торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, а также расходных материалов и химической продукции для них. В деле фигурируют пять компаний – ООО «ЭлюентЛабораториз», ООО «Молбиол», ООО «Аналитическая Мануфактура», ООО «Русмедторг» и ООО «Медстандарт». Компании, как сообщили в ФАС, поставляли продукцию на территории 24 субъектов России. Ведомство рассматривает начальные цены контрактов в 41-й закупке. Общая сумма предполагаемых картельных сделок составляет более 1,1 млрд рублей.