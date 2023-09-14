Pfizer пытается отсудить у «Нативы» более 12 млрд рублей

Pfizer в рамках дела о банкротстве бывшей «Нативы» планирует взыскать в качестве компенсации убытков более 12 млрд руб. Вероятно, это связано с нарушением интеллектуальных прав, так как по решению суда российский производитель также должен предоставить информацию о продаже дженерика «Сунитиниб-натив». Спор между Pfizer и «Нативой» вокруг этого препарата длится с 2017 года.

ООО «Пфайзер Инновации» и Sugen и Pharmacia & Upjohn подали заявление о включении их в реестр требований кредиторов банкротящегося фармпроизводителя ООО «Спектр» (бывшая «Натива», переименована в 2022 году). Общая сумма требований структур Pfizer составляет 12,56 млрд руб., следует из материалов дела. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ».

К тому же в августе в рамках дела о банкротстве суд удовлетворил ходатайство ООО «Пфайзер Инновации» об истребовании у бывшей «Нативы» информации о количестве и стоимости лекарственного препарата «Сунитиниб-натив», проданного с марта 2017 года, а также связанных с этим документов.

Спор вокруг препарата

«Сунитиниб-натив» — дженерик орингинального препарата «Сутент», который выпускает Pfizer. И хотя патент на него действовал до 2022 года, «Натива» зарегистрировала свой препарат в марте 2017 года.