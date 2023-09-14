Центр лекобеспечения определил поставщиков девяти ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги 13 аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов «Трансларна» (МНН аталурен), «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), «Спинраза» (МНН нусинерсен), «Эврисди» (МНН рисдиплам), «Вимизайм» (МНН элосульфаза альфа), «Такзайро» (МНН ланаделумаб), «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), «Апбрави» (МНН селексипаг), а также «Иларис» (МНН канакинумаб). Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Два аукциона провести не удалось: единственная поданная заявка на участие в одном из аукционов на поставку «Трансларны» была отклонена, а на поставку «Оркамби» по одному из аукционов не нашлось желающих.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена закупки, руб. Поставщик 1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 187 650,00 г лекарственной формы 25 813,32 4 843 869 498,00 АО «Фармимэкс» 2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 900,00 г лекарственной формы 25 813,37 23 232 033,00 Заявка отклонена 3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 65,00 мл 868 233,05 56 435 148,25 АО «Фармстандарт» 4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 6810,00 мл 868 233,05 5 912 667 070,50 АО «Фармстандарт» 5 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл 18 434,00 г лекарственной формы 333 082,75 6 140 047 413,50 ООО «Ирвин» 6 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл 1507,20 мл 618 266,00 931 850 515,20 АО «Фармимэкс» 7 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 102 660,00 мл 18 666,39 1 916 291 597,40 АО «Фармимэкс» 8 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 30,00 мл 521 180,00 15 635 400,00 АО «Ланцет» 9 Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 17,00 мг действующего вещества 554 512,48 9 426 712,16 АО «Фармимэкс» 10 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг 482 081,60 мг действующего вещества 47,72 23 004 933,95 АО «Санофи», Россия 11 Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг 784,00 таб. (шт.) 7899,54 6 193 239,36 Не подано ни одной заявки на участие в закупке 12 Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг 3584,00 таб. (шт.) 7899,56 28 312 023,04 АО «Санофи», Россия 13 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 1920,00 таб. (шт.) 2889,87 4 854 432 (-12,5%) АО «ЦВ „Протек”»

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