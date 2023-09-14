Минздрав одобрил препарат компании Waymade

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение для препарата «Триентин Вэймейд» (МНН триентин), который является аналогом не зарегистрированного в РФ зарубежного препарата Syprine от Bausch Health. ЛП применяется для лечения редкого заболевания Вильсона – Коновалова.

Гепатоцеребральная дистрофия, или болезнь Вильсона– Коновалова, – редкое генетическое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе которого лежит нарушение обмена меди с избыточным ее накоплением преимущественно в печени и центральной нервной системе. По данным НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАН, носителями гена, отвечающего за возникновение заболевания, является 1% россиян.

Триентин удаляет медь из организма путем связывания ее в комплекс и последующего выведения с мочой, помогая снизить уровень меди в крови. Триентин также может связываться с медью в кишечнике и таким образом уменьшать количество меди, попадающей в организм.

По данным ГРЛС, ЛП будет выпускаться в виде капсул, в дозировке 250 мг. Производителем указана индийская компания «Апотекон Фармасьютикалс Пвт. Лтд», ЛС разрешено детям с пяти лет и взрослым, которые не переносят пеницилламин, также применяемый для лечения данного заболевания.