AlphaRM: объем продаж ЛП в упаковках в 2023 году вырос на 1%

За семь месяцев 2023 года аптечный объем продаж лекарств в аптеках и отгрузок препаратов в госсегменте составил 3,23 млрд упаковок. Всего было продано ЛП на сумму в 1237 млрд рублей. Это на 1% больше в натуральном выражении и на 3% меньше в денежном по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствует отчет AlphaRM, с которым ознакомились GxP News.

Аптечные продажи

Объем продаж в розницу в коммерческом сегменте в январе – июле достиг 781 млрд рублей, что на 5% превосходит показатели 2022 года. В натуральном выражении аптечные продажи также показали рост: количество проданных упаковок выросло на 2% и составило 2,87 млрд.

В среднем за эти месяцы россияне потратили в аптеках около 5300 рублей. Больше на 4%, чем годом ранее. Наибольшие затраты на лекарства у жителей Северо-Западного федерального округа – они в среднем закупались на 6400 рублей. Меньше всего на лекарства тратили в Северо-Кавказском ФО – около 2400 рублей, говорится в отчете.

Наибольшая активность покупателей в этом году пришлась на март. Всего в этом месяце было продано 440 млн упаковок ЛП на сумму в 120 млрд рублей. После марта наблюдалось снижение объемов продаж в денежном и натуральном выражении. Так, в июле было продано 380 млн упаковок препаратов на 107 млрд рублей.

Количество аптечных учреждений на конец июля 2023 года достигло 76,3 тысячи, что больше по отношению к семи месяцам прошлого года на 4%. На первой строчке в рейтинге аптечных сетей по доле рынка оказалась «Ригла» (Москва), второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (6577). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара). По объему аптечных продаж в 2023 году большую долю занимает продукция Stada. Второе место – Bayer, а третье – «Отисифарм». Среди брендов первую позицию занял препарат «Ксарелто» от Bayer. Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от Pfizer. Замыкает тройку лидеров «Детралекс» от Servier.

Госсегмент

Объем продаж ЛП в госсегменте в 2023 году показал падение и в деньгах, и в упаковках. За этот период было продано 355,3 млн упаковок на сумму 455,9 млрд рублей – на 8 и 13% меньше показателей 2022 года соответственно. Расходы государства на лекобеспечение в среднем составили 3100 рублей на человека (-14% к 2022 году). Наибольшие затраты в этом сегменте зафиксировали к Центральном ФО (3600), наименьшие – в Северо-Кавказском ФО (1700).

Среди фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания Roche, поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 37,19 млрд руб. На второй строчке Novartis с объемом отгрузок 31,28 млрд рублей, 61,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация AstraZeneca, отмечается в отчете.

Лидеров среди брендов в стоимостном выражении в госсегменте стал «Эврисди» производства компании Roche, доля которого составила 2,2%. За ним следует «Спинраза» от Biogen, отгрузки которой на 95,6% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» от компании «Генериум».

БАД

Объем аптечных продаж БАД офлайн составил 64,9 млрд рублей, что на 14% больше показателей того же периода прошлого года. Онлайн-продажи биодобавок оказались больше на 32% и составили 8,68 млрд рублей. Самым продаваемым брендом на онлайн-рынке БАД по итогам семи месяцев 2023 года стал Solgar с долей 11,22%. На второй строчке расположился «Эвалар», чьи продажи выросли на 32% по отношению к тому же периоду 2022 года. Замыкает тройку лидеров в этом сегменте «Доппельгерц» от компании Queisser Pharma с долей 2,58%.

Среди аптечных офлайн-продаж в рублях лидирует «Эвалар» с долей 8,55% (+12% к прошлому году). На второй строчке лидер онлайн-сегмента Solgar. Третье место принадлежит бренду «Бак-Сет» от компании «Фармамед», доля которого составила 2,83%.

gxpnews