Biocad перешла к КИ оригинальных препаратов от гемофилии и СМА

Как сообщает директор департамента разработки генотерапевтических препаратов компании Павел Гершович, ЛП созданы на основе аденоассоциированного вирусного вектора, на клинические испытания получены разрешения Минздрава РФ. Проведение клинических исследований лекарства от СМА может занять до трех лет.

«Терапия спинальной мышечной атрофии, гемофилии В, гемофилии А – у нас в данный момент R&D (исследования и разработки) закончены, прошли доклинические исследования, и пациенты в рамках клинических исследований уже получают эти препараты», – сказал он.