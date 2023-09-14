Алектиниб от Roche показал положительные результаты в третьей фазе КИ

Roche сообщает, что третья фаза исследования ALINA, оценивающего алектиниб по сравнению с платиносодержащей химиотерапией в адъювантном режиме, достигла первичной конечной точки безрецидивной выживаемости при запланированном промежуточном анализе.

Алектиниб – первый и единственный ALK-ингибитор, демонстрирующий уменьшение риска возникновения рецидива заболевания или смерти людей с ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) на ранней стадии заболевания в рамках третьей фазы исследования.

В качестве адъювантной терапии алектиниб продемонстрировал статистически и клинически значимое улучшение конечных показателей безрецидивной выживаемости у людей с полностью резецированной стадией IB (опухоль ≥4 см) до стадии IIIA (7-е издание UICC/AJCC) ALK-положительного НМРЛ.

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gxpnews