Moderna сокращает производство противоковидной вакцины

Moderna сообщила, что сокращает производство своей вакцины против COVID-19, обновленная версия которой была одобрена на этой неделе регулирующими органами США, чтобы соответствовать снижению постпандемического спроса.

Ранее компания объявила о сокращении штата, что по планам может помочь Moderna приспособиться к эндемической фазе заболевания, которая привела к падению спроса на вакцины против COVID, поскольку плательщики сокращают заказы на прививки. В августе компания предсказала, что спрос на вакцину в США достигнет от 50 до 100 млн доз в осенний сезон. Для сравнения: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2022 году в стране было сделано около 153,8 млн прививок от COVID.