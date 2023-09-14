Moderna сокращает производство противоковидной вакцины

Moderna сообщила, что сокращает производство своей вакцины против COVID-19, обновленная версия которой была одобрена на этой неделе регулирующими органами США, чтобы соответствовать снижению постпандемического спроса.
Ранее компания объявила о сокращении штата, что по планам может помочь Moderna приспособиться к эндемической фазе заболевания, которая привела к падению спроса на вакцины против COVID, поскольку плательщики сокращают заказы на прививки. В августе компания предсказала, что спрос на вакцину в США достигнет от 50 до 100 млн доз в осенний сезон. Для сравнения: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2022 году в стране было сделано около 153,8 млн прививок от COVID.
«Последнюю пару лет мы находимся в режиме пандемии, производя миллиард доз в год. Мы ждали момента, когда пандемия официально останется позади, и нам нужно будет реструктурировать это производство», – сказал Стивен Хоге, президент компании.
По его словам, у компании есть сделки на поставку прививки от COVID в другие страны, включая Великобританию, Канаду и Японию, но пока нет соглашения с ЕС.
Хоге добавил, что, несмотря на то, что Moderna работает над сокращением производства противоковидной вакцины, компания также ведет переговоры с другими производителями, которые помогут при производстве других вакцин Moderna, а именно против респираторно-синцитиального вируса и вакцин против гриппа, на которые компания возлагает большие надежды в связи с падением дохода после окончания пандемии.