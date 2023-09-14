«Росатом» получил разрешение для производства изотопа лютеций-177

Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») получила разрешение Ростехнадзора на наработку одного из самых востребованных в мире изотопов – лютеция-177. Как сообщает пресс-служба компании, АЭС получила разрешение Ростехнадзора на наработку этого изотопа сразу на двух энергоблоках.

«В январе 2023 года мы подали в Ростехнадзор всю необходимую обосновывающую документацию по наработке лютеция-177 для внесения изменений в лицензии на эксплуатацию ядерной установки и обращение с радиоактивными веществами при производстве, транспортировании и хранении на энергоблоках № 3 и № 4 Ленинградской АЭС», – отметил заместитель главного инженера Ленинградской АЭС Аркадий Соколовский. Наработка первых опытных партий лютеция-177 планируется до конца 2023 года. В рамках действующего проекта «Росатома» вслед за Ленинградской АЭС опыт наработки изотопов медицинского назначения планируется применить на Курской и Смоленской атомных станциях.

В январе 2023 года в Обнинске стартовало строительство нового завода госкорпорации «Росатом» по производству изотопной продукции медицинского назначения.

gxpnews