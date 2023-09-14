В Чечне планируют открыть фармацевтический завод

Индийская компания планирует открыть в Чечне завод по производству антибиотиков и препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

«Вопросы строительства завода обсудили руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов с руководством компании „Виренд Интернейшнл”. Стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей и предусматривает до 100 рабочих мест», – сказали в пресс-службе.

Стороны обсудили параметры инвестиционного проекта, условия, которые готов предоставить регион, и возможные каналы сбыта продукции. Отмечается, что планируемое производство сможет обеспечивать потребность республики.

gxpnews