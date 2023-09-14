В Краснодаре восьмерых аптекарей обвинили в незаконной продаже лекарств с прегабалином

Также фармацевты якобы приобретали препараты без соответствующих товаротранспортных накладных – товар пересылали из Москвы в Краснодар на попутных автобусах. Правоохранители изъяли у подозреваемых более 36 кг препаратов.

Расследование в отношении группы, действовавшей в течение двух лет, уже завершено. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30 (умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой). По первой статье уголовная ответственность наступает только в случае приготовления к тяжкому преступлению. За незаконный оборот фармацевты могут получить до 8 лет заключения.

Прегабалин с 1 декабря 2019 года значится в списке сильнодействующих веществ и, следовательно, подпадает под действие ст. 234 УК РФ. Тогда вступило в силу постановление Правительства РФ №667 от 27 мая 2019 года, пополнившее список сильнодействующих веществ еще тремя наименованиями. Вместе с прегабалином в перечень попали глазные капли для расширения зрачков тропикамид, популярные среди «аптечных наркоманов», и наркотический анальгетик тапентадол.

С проблемой «аптечной наркомании» МВД борется уже давно, в частности, проводя проверки. В 2019 году в течение полугода совместно с Росздравнадзором ведомство провело 800 контрольно-надзорных мероприятий, обнаружив более 500 нарушений, связанных с продажей лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Это значит, что «аптечная наркомания» затронула почти каждый пятый регион. «Более чем в 80% случаев наложены административные штрафы, и только 10% принятых решений связаны с приостановлением деятельности юридических лиц. Хотя именно такой способ противодействия «аптечной наркомании» является самым эффективным», – прокомментировал итоги рейда министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Несмотря на контроль, некоторые аптеки продолжают незаконно сбывать сильнодействующие вещества. Например, в феврале 2021 года сотрудники ГУ МВД России по Московской области пресекли подобную деятельность в одной из аптек Балашихи. В ходе обысков в аптеке и квартирах фармацевтов полицейские изъяли более 2 тысяч капсул с прегабалином. «Установлено, что сбыт происходил исключительно за наличный расчет, без кассового чека, по завышенной цене. При поступлении товара в аптеку сотрудники избавлялись от потребительской упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат», – рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ.