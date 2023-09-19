Pharmanovia выкупила «Фризиум» и еще 10 препаратов у Sanofi

Британская компания Pharmanovia объявила о расширении своего портфеля лекарств неврологического профиля за счет приобретения 11 препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) у Sanofi. Условия сделки не разглашаются.

В ведение Pharmanovia перешли психолептические, анксиолитические, противоэпилептические и антипсихотические средства: Frisium, Sentil, Urbanyl, Urbanil, Urbanol, Urbadan, Noiafren, Castilium, Gardenal, Tercian и Stemetil. Первые восемь препаратов содержат действующее вещество клобазам и применяются для лечения тревоги, сопровождающейся или не сопровождающейся бессонницей или некоторыми психическими состояниями у определенных пациентов. Frisium также используется для купирования симптомов эпилепсии.

Gardenal (фенобарбитал) показан пациентам с эпилепсией в качестве противосудорожного препарата, Tercian (циамемазин, доступен только во Франции) применяется для лечения некоторых видов психотических состояний, тревоги у пациентов, у которых другие методы лечения оказались безуспешными, а также некоторых видов депрессии в комбинации с другим антидепрессантом. Еще один препарат – Stemetil (прохлорперазин) – используется для лечения головокружения, тошноты и рвоты, а также может применяться при других заболеваниях, например шизофрении.

«Решение компании Sanofi передать Pharmanovia портфель препаратов для лечения ЦНС, включающий такие ведущие бренды, как Frisium и Gardenal, является признанием нашего опыта в области неврологии. <…> Мы будем рады использовать эти знания и нашу глобальную платформу для того, чтобы эти важные препараты не только оставались доступными для миллионов пациентов, которые в них нуждаются, но и благодаря управлению жизненным циклом продолжали развиваться в соответствии с потребностями пациентов», – заявил генеральный директор Pharmanovia Джеймс Берт. Он отметил, что потребность в препаратах для борьбы с психическими нарушениями и эпилепсией до сих пор не удовлетворена.

В 2020 году Минздрав РФ повторно зарегистрировал препарат Frisium спустя более чем 20 лет после истечения срока действия первого регудостоверения в 1997 году. Sanofi подала документы на регистрацию лекарства в России 30 сентября 2019 года. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в России, процедура его регистрации была ускоренной. А в начале 2023 года Московский эндокринный завод внедрил «Клобазам» в производство.

Решение о повторной регистрации Frisium в РФ спровоцировано в том числе рядом происшествий в 2010-х годах, связанных с задержанием родителей детей с эпилепсией правоохранительными органами из-за нелегального ввоза препарата в Россию.

gxpnews