В Пакистане временно запретили «Авастин» от Roche из-за слепоты 12 человек

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Пакистана временно запретило применение противоопухолевого препарата «Авастин» (бевацизумаб) швейцарской Roche из-за потери зрения 12 пациентами после инъекции. В стране начато расследование по данному факту, сообщает Reuters.

Правоохранительные органы Пакистана допрашивают двух человек. «Для расследования этого вопроса была создана комиссия высшего уровня. Против дистрибьютора и его помощника возбуждено дело», – заявил министр здравоохранения провинции Пенджаб Джавед Акрам.

«Авастин» одобрен в более чем 130 странах для лечения нескольких видов онкологических заболеваний – рака толстой и прямой кишки, рака легкого, яичников, почки, молочной железы, глиобластомы. При этом ранее уже были зарегистрированы случаи потери зрения после инъекций препарата, в том числе в России.

Так, в 2016 году 11 пациентов московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца потеряли зрение после интравитреального введения «Авастина», притом что препарат не предназначен для применения в офтальмологии. В Roche тогда отмечали, что «Авастин» нередко применяют по незарегистрированным показаниям в разных странах мира, что влечет тяжелые последствия, и подчеркивали недопустимость подобных действий.

gxpnews