FDA одобрило препарат от депрессии после двух отказов

Американский регулятор FDA выдала одобрение препарату от Fabre-Kramer Pharmaceuticals Exxua для лечения большого депрессивного расстройства.

FDA одобрило препарат gepirone от Fabre-Kramer Pharmaceuticals для лечения большого депрессивного расстройства (БДР). Об этом сообщается на сайте компании.

Лекарство будет продаваться под торговой маркой Exxua. Компания пишет, что оно обладает способностью воздействовать на рецептор серотонина 1А, который влияет на эмоциональное состояние человека.

При этом препарат позволяет избежать нежелательных побочных эффектов, которые часто возникают при приеме препаратов для лечения тревожных и депрессивных расстройств, включая сексуальную дисфункцию и увеличение веса, говорится в пресс-релизе производителя.

Ожидается, что Exxua появится на американском рынке к началу 2024 года.

«Мы гордимся тем, что предлагаем эту инновационную терапию пациентам, которым нужен новый способ справиться с депрессией и улучшить качество жизни», — заявил генеральный директор Fabre-Kramer Стивен Крамер.

Ранее FDA дважды отказывалось одобрить препарат, ссылаясь на ряд исследований, в ходе которых препарат не показал эффективности.

Fabre-Kramer также изучает Exxua для применения при генерализованном тревожном расстройстве и гипоактивном расстройстве полового влечения.

Николай Соколов

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