Сергей Арабаджян 2 октября назначен медицинским директором группы «Медскан»

В зоне ответственности Сергея Арабаджяна, как сообщили в ГК, будет разработка перспективных направлений и единых стандартов медпомощи, развитие инноваций и внедрение новых медицинских технологий, реализация политики по привлечению и удержанию ключевых медкадров, организация их обучения и переобучения, осуществление обмена опытом между специалистами.

Сергей Арабаджян окончил лечебный факультет РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Он кандидат медицинских наук и доцент кафедры репродуктивной медицины клинической эмбриологии и генетики Самарского ГМУ.

Карьеру в ГК «Мать и дитя» Арабаджян начал в 2010 году. Изначально он занимал должность врача отделения патологии беременности госпиталя MD Group. С 2012 по 2014 год был коммерческим директором группы, в течение шести лет – с 2012 по 2018 год – занимал должность заведующего акушерским физиологическим отделением госпиталя «Лапино-1». До 2020 года был главврачом клинического госпиталя группы в Самаре. После этого Сергея Арабаджяна назначили на должность директора по инновационным технологиям. В июле 2023 года Арабаджян покинул этот пост.

Ирина Заломнова, ставшая руководителем медицинского кластера ГК «Медскан» в Сколково, более 15 лет работала на различных должностях в сети лабораторий KDL, которую ГК «Медскан» купила у фонда UFG в декабре 2022 года. На новой должности в управлении Заломновой будет находиться в том числе филиал израильского госпиталя Hadassah в Сколково.

ГК «Медскан» насчитывает 58 медицинских центров, 15 лабораторий и 442 лабораторных медицинских офиса в 30 регионах России. По данным на конец 2021 года, ГК объединяла московские сети клиник «Медскан» и «Медквадрат», Клинический госпиталь на Яузе (Москва), Hadassah в Сколково, сеть «Философия красоты и здоровья» в Пермском крае, клиники «Медассист» в Курске, Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в Воронеже, а также сеть МРТ в Южном федеральном округе и Рязанской области. В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» сеть «Медскан» заняла 13-е место с выручкой 4,3 млрд рублей за 2021 год.

В феврале 2022 года компания «Русатом Хэлскеа» (входит в госкорпорацию «Росатом») приобрела 25,001% акций АО «Медскан». По данным Vademecum, эта доля обошлась госкорпорации в 1,7 млрд рублей. В июле 2023 года «Русатом Хэлскеа» увеличила свою долю в капитале группы до 50%. Инвестиции, сумму которых стороны не раскрывают, будут направлены в развитие группы компаний «Медскан».

Фото: личный архив Сергея Арабаджяна

vademec