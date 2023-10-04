Росздравнадзор проверяет информацию о нехватке лекарств в онкоцентре в Рязани

Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области проведет проверку в онкодиспансере после сообщений местных СМИ об отсутствии лекарств для пациентов. В частности, речь идет о препарате «Ксалкори» (кризотиниб, Pfizer).

Местная жительница рассказала журналистам, что ее родственница, которая проходит лечение в онкодиспансере, не получает лекарство с июня 2023 года. На фоне отсутствия химиотерапии опухоль у женщины увеличивается. «Опухоль увеличилась практически до первоначального размера. 11 курсов химиотерапии человек пережил зря? Жизненно необходимого препарата до сих пор нет», – сетует она.

В региональном Минздраве отреагировали на публикации СМИ. В ведомстве заявили, что кризотиниб отсутствует в аптеках и медучреждениях, потому что «по этому препарату долго не было коммерческих предложений, и наши специалисты снова и снова подавали заявку на торги».

Проблемы с закупкой «Ксалкори» испытывает и государственный фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра». Аукционы по этому и некоторым другим препаратам регулярно остаются без заявителей.

gxpnews