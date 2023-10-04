Экс-гендиректора «Фармсервиса» приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших на 37,7 млн рублей. Беляева, который в последнее время был под домашним арестом, суд постановил перевести под стражу.

По версии следствия и суда, Константин Беляев был исполнителем двух эпизодов преступлений аудитора Елены Лоссь, пытавшейся похитить активы «Фармсервиса» у владельцев – Елены Терешковой (дочери первой женщины-космонавта Валентины Терешковой) и сенатора Дмитрия Савельева. Кроме того, бывший гендиректор компании «Пробиофарм» Лия Мурадова тоже проходит по делу как исполнитель преступления.

В 2018 году производитель пробиотиков АО «Партнер» был признан банкротом, а уже весной 2019 года правообладателем 30 товарных знаков, принадлежавших «Партнеру», включая «Бифидок», стала компания «Фармсервис». Производственные линии и недвижимость АО, выставленные на торги, приобрел «Пробиофарм», который на 30% принадлежал Лии Мурадовой, на столько же – Елене Терешковой и на 40% – Дмитрию Савельеву.

В середине марта 2020 года Лоссь вступила в должность советника гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года – в аналогичную должность в «Фармсервисе». Аудитор взяла компании под свой контроль, как и связанное с ними ООО «Аван». В это же время, по версии следствия, Лоссь разработала план по завладению 100% долей в «Фармсервисе». В марте 2021 года она, Беляев и Мурадова получили фиктивный акт оценки активов этой фармкомпании на 470 тысяч рублей. Однако в материалах дела активы оцениваются в 313 млн рублей. Затем Лоссь получила согласие Лии Мурадовой на продажу долей «Фармсервиса». Таким образом, Терешкова и Савельев узнали, что у их бизнеса уже новый владелец и они не имеют к нему никакого отношения.

Компания «Аван», занимающаяся той же деятельностью, что и «Пробиофарм», зарегистрирована в Москве в сентябре 2006 года. С декабря 2020 года по 30% компании принадлежат Benevent Training AG и Елене Терешковой, оставшиеся 40% – Дмитрию Савельеву.

Второй эпизод связан с махинациями при покупке оборудования по наполнению капсул у компании Аktive для «Фармсервиса» и «Пробиофарма». Средства на закупку в сумме 336 тысяч евро выделил Фонд развития промышленности, но сделка прошла через швейцарскую компанию Лоссь Benevent Trading, и Лоссь якобы смогла удержать у себя 5,7 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания «Пробиофарм», специализирующаяся на производстве препаратов и материалов для медицинских целей, зарегистрирована в Серпухове (Московская область) в апреле 2018 года. На тот момент 30% компании принадлежали Елене Терешковой, 40% – Дмитрию Савельеву, оставшейся долей владела Лия Мурадова. С апреля 2020 года 55% «Пробиофарм» принадлежали Савельеву, 30% – Мурадовой, оставшиеся 15% – дочери Валентины Терешковой.

Компания «Фармсервис», занимающаяся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, зарегистрирована в Москве в сентябре 2018 года и на 100% принадлежит «Пробиофарму». «Фармсервис» в феврале 2022 года признан банкротом.