Светлана Закирова назначена директором по развитию бизнеса в компании «Герофарм»

Светлана Закирова заняла должность директора по развитию бизнеса биотехнологической компании «Герофарм», об этом GxP News сообщила пресс-служба компании. До этого Светлана занимала должность заместителя генерального директора по исследованиям и разработкам компании «Нанолек».

С 2011 по 2016 год Светлана Закирова являлась членом совета директоров AVVA Pharmaceuticals LTD, затем на протяжении четырех лет членом правления SPLAT Global, с 2020 по 2023 год входила в правление компании «Нанолек».

В «Герофарме» Светлана будет отвечать за оценку перспективных направлений бизнеса и сегментов фармацевтического рынка, реализацию проектов по выводу новых продуктов и развитие текущего портфеля компании. В сфере фокуса будет в том числе и выстраивание работы с внешними партнерами для развития бизнеса.

«Я и моя команда продолжим активную работу по развитию портфеля для обеспечения нужд врачей и пациентов в современных и качественных лекарственных средствах», – сообщила Светлана Закирова.

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