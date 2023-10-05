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12 представителей ГК «Протек» вошли в топ-1000 российских менеджеров

По итогам 2022 года 12 топ-менеджеров группы компаний «Протек» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который опубликован 27 сентября в газете «Коммерсантъ».

Президент ГК «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор компании «Сотекс» Вадим Яцук, генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов представлены в номинации «Топ-250 высших руководителей».

Директор по коммерции ЦВ «Протек» Денис Красильников и коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина вошли в рейтинг коммерческих директоров.

В списке топ-100 финансовых директоров – финансовый директор компании «Сотекс» Юрий Марченко и финансовый директор аптечной сети «Ригла» Сергей Ступак.

В списке директоров по маркетингу представлен директор развития онлайн-продаж ООО «Здравсити» Илья Николаев.

В топ-100 директоров по персоналу вошли директор по персоналу компании «Сотекс» Анна Мартенюк и заместитель генерального директора по персоналу ЦВ «Протек» Наталья Веселова.

Заместитель генерального директора по логистике ЦВ «Протек» Виктор Бовтун представляет компанию в топ-25 директоров по логистике и цепям поставок.

«В этом году высшие руководители компаний ГК „Протек” и ключевые менеджеры традиционно приняли участие в рейтинге топ-1000 российских менеджеров. Его результаты подтвердили высокий уровень компетенций управленческой команды группы. Отмечу, что в этом году список наших топ-менеджеров в рейтинге пополнили новые кандидаты, чей профессиональный уровень высоко оценило бизнес-сообщество. Уверен, разносторонний рост компетенций команды станет залогом эффективного развития бизнеса и укрепления лидерских позиции группы на рынке», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выпускается с 2001 года. Список, сформированный Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ», проходит верификацию со стороны членов Академии премии «Топ-1000». В качестве экспертов, голосующих за участников, выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет. Окончательные итоги проходят верификацию на заседаниях экспертных комиссий.

ФАРМАЦЕВТИКА

Топ-250 высших руководителей

1. Муратов Рустем Булатович, генеральный директор «Биннофарм Групп»

2. Литвинова Елена Юрьевна, генеральный директор «НоваМедика»

3. Погодина Екатерина Борисовна, генеральный директор «Джонсон & Джонсон»

4. Сиразутдинов Артем Геннадиевич, генеральный директор «Система-БиоТех»

5. Родионов Петр Петрович, генеральный директор «Герофарм»

6. Яцук Вадим Романович, генеральный директор «ФармФирмы „Сотекс”»

7. Музяев Вадим Геннадиевич, президент ГК «Протек»

8. Погребинский Дмитрий Борисович, генеральный директор ЦВ «Протек»

Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок

1. Дугин Денис Николаевич, заместитель генерального директора по операционной деятельности «Нанолек» и взаимодействию с партнерами

2. Полякова Марина Сергеевна, вице-президент по логистике и управлению цепями поставок «Нижфарм» (Stada)

3. Бовтун Виктор Григорьевич, заместитель генерального директора по логистике ЦВ «Протек»

Топ-50 директоров по отношениям с органами власти

1. Галкина Вилена Викторовна, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Герофарм»

2. Торгов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора Biocad

Топ-100 финансовых директоров

1. Багаутдинова Элина Асхатовна, финансовый директор «Биннофарм Групп»

2. Богомолов Денис Борисович, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса «Нижфарм» (Stada)

3. Марченко Юрий Олегович, заместитель генерального директора по финансам «ФармФирмы „Сотекс”»

Топ-100 коммерческих директоров

  1. Бахметьев Игорь Владимирович, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм» (Stada)

2. Славгородская Екатерина Владимировна, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»

3. Скорняков Владимир Валерьевич, директор департамента продаж «Герофарм»

4. Кузнецов Денис Дмитриевич, директор по коммерции и логистике «Такеда Фармасьютикалс»

5. Красных Оксана Николаевна, глава бизнес-подразделения «НоваМедика»

6. Красильников Денис Александрович, заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек»

7. Соколов Александр Олегович, коммерческий директор «Акрихин»

Топ-100 директоров по маркетингу

  1. Черногорцева Снежана Юрьевна, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм»

2. Богомолова Мария Михайловна, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»

3. Рыкова Марина Сергеевна, директор по стратегическому маркетингу «Герофарм»

4. Зоц Андрей Дмитриевич, директор по маркетингу «Система-БиоТех»

5. Николаев Илья Николаевич, директор развития онлайн-продаж «Здравсити»

Топ-50 директоров по информационным технологиям

  1. Зайцев Евгений Павлович, директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Биннофарм Групп»

Топ-100 директоров по персоналу

1. Федченко Татьяна Анатольевна, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»

2. Карпова Анна Германовна, HR-директор «Система-БиоТех»

3. Веселова Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора по персоналу ЦВ «Протек»

4. Мартенюк Анна Борисовна, директор по персоналу «ФармФирмы „Сотекс”»

Топ-50 директоров по корпоративному управлению

  1. Петров Игорь Олегович, директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп»

Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям

1. Албаут Татьяна Викторовна, директор по связям с общественностью «НоваМедика»

2. Кенюхова Ирина Геннадьевна, директор департамента корпоративного маркетинга Biocad

3. Доморощенкова Евгения Дмитриевна, руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм»

4. Епифанцева Елена Михайловна, директор по связям с общественностью «Р-Фарм»

5. Бровкина Елена Евгеньевна, руководитель направления по связям с общественностью «Буарон»

gxpnews

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5 октября, 2023 | Просмотров: 77