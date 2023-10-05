Производители просят доработать проект правил формирования лекарственных перечней Нобелевскую премию по химии вручат за открытие используемых в онкодиагностике наночастиц » 12 представителей ГК «Протек» вошли в топ-1000 российских менеджеров По итогам 2022 года 12 топ-менеджеров группы компаний «Протек» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который опубликован 27 сентября в газете «Коммерсантъ». Президент ГК «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор компании «Сотекс» Вадим Яцук, генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов представлены в номинации «Топ-250 высших руководителей». Директор по коммерции ЦВ «Протек» Денис Красильников и коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина вошли в рейтинг коммерческих директоров. В списке топ-100 финансовых директоров – финансовый директор компании «Сотекс» Юрий Марченко и финансовый директор аптечной сети «Ригла» Сергей Ступак. В списке директоров по маркетингу представлен директор развития онлайн-продаж ООО «Здравсити» Илья Николаев. В топ-100 директоров по персоналу вошли директор по персоналу компании «Сотекс» Анна Мартенюк и заместитель генерального директора по персоналу ЦВ «Протек» Наталья Веселова. Заместитель генерального директора по логистике ЦВ «Протек» Виктор Бовтун представляет компанию в топ-25 директоров по логистике и цепям поставок. «В этом году высшие руководители компаний ГК „Протек” и ключевые менеджеры традиционно приняли участие в рейтинге топ-1000 российских менеджеров. Его результаты подтвердили высокий уровень компетенций управленческой команды группы. Отмечу, что в этом году список наших топ-менеджеров в рейтинге пополнили новые кандидаты, чей профессиональный уровень высоко оценило бизнес-сообщество. Уверен, разносторонний рост компетенций команды станет залогом эффективного развития бизнеса и укрепления лидерских позиции группы на рынке», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» выпускается с 2001 года. Список, сформированный Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ», проходит верификацию со стороны членов Академии премии «Топ-1000». В качестве экспертов, голосующих за участников, выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет. Окончательные итоги проходят верификацию на заседаниях экспертных комиссий. ФАРМАЦЕВТИКА Топ-250 высших руководителей 1. Муратов Рустем Булатович, генеральный директор «Биннофарм Групп» 2. Литвинова Елена Юрьевна, генеральный директор «НоваМедика» 3. Погодина Екатерина Борисовна, генеральный директор «Джонсон & Джонсон» 4. Сиразутдинов Артем Геннадиевич, генеральный директор «Система-БиоТех» 5. Родионов Петр Петрович, генеральный директор «Герофарм» 6. Яцук Вадим Романович, генеральный директор «ФармФирмы „Сотекс”» 7. Музяев Вадим Геннадиевич, президент ГК «Протек» 8. Погребинский Дмитрий Борисович, генеральный директор ЦВ «Протек» Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок 1. Дугин Денис Николаевич, заместитель генерального директора по операционной деятельности «Нанолек» и взаимодействию с партнерами 2. Полякова Марина Сергеевна, вице-президент по логистике и управлению цепями поставок «Нижфарм» (Stada) 3. Бовтун Виктор Григорьевич, заместитель генерального директора по логистике ЦВ «Протек» Топ-50 директоров по отношениям с органами власти 1. Галкина Вилена Викторовна, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Герофарм» 2. Торгов Алексей Владимирович, заместитель генерального директора Biocad Топ-100 финансовых директоров 1. Багаутдинова Элина Асхатовна, финансовый директор «Биннофарм Групп» 2. Богомолов Денис Борисович, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса «Нижфарм» (Stada) 3. Марченко Юрий Олегович, заместитель генерального директора по финансам «ФармФирмы „Сотекс”» Топ-100 коммерческих директоров Бахметьев Игорь Владимирович, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм» (Stada) 2. Славгородская Екатерина Владимировна, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 3. Скорняков Владимир Валерьевич, директор департамента продаж «Герофарм» 4. Кузнецов Денис Дмитриевич, директор по коммерции и логистике «Такеда Фармасьютикалс» 5. Красных Оксана Николаевна, глава бизнес-подразделения «НоваМедика» 6. Красильников Денис Александрович, заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек» 7. Соколов Александр Олегович, коммерческий директор «Акрихин» Топ-100 директоров по маркетингу Черногорцева Снежана Юрьевна, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» 2. Богомолова Мария Михайловна, директор по маркетингу «Биннофарм Групп» 3. Рыкова Марина Сергеевна, директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» 4. Зоц Андрей Дмитриевич, директор по маркетингу «Система-БиоТех» 5. Николаев Илья Николаевич, директор развития онлайн-продаж «Здравсити» Топ-50 директоров по информационным технологиям Зайцев Евгений Павлович, директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Биннофарм Групп» Топ-100 директоров по персоналу 1. Федченко Татьяна Анатольевна, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» 2. Карпова Анна Германовна, HR-директор «Система-БиоТех» 3. Веселова Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора по персоналу ЦВ «Протек» 4. Мартенюк Анна Борисовна, директор по персоналу «ФармФирмы „Сотекс”» Топ-50 директоров по корпоративному управлению Петров Игорь Олегович, директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп» Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям 1. Албаут Татьяна Викторовна, директор по связям с общественностью «НоваМедика» 2. Кенюхова Ирина Геннадьевна, директор департамента корпоративного маркетинга Biocad 3. Доморощенкова Евгения Дмитриевна, руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» 4. Епифанцева Елена Михайловна, директор по связям с общественностью «Р-Фарм» 5. Бровкина Елена Евгеньевна, руководитель направления по связям с общественностью «Буарон» gxpnews