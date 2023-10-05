Препараты для медикаментозного аборта включили в перечень ПКУ

Минздрав включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам» и «Лирика».

В список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), включили препараты с двумя МНН — мизопростол и мифепристон. Соответствующий приказ ведомства № 459н от 01.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Оба препарата — мизопростол и мифепристон — в высоких дозировках (по 200 мг) применяется для проведения медикаментозных абортов. В июле на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности — их нужно внести в перечень предметно-количественного учета. В ведомстве считают, что есть злоупотребление по этому направлению. Эксперты, опрошенные «Медицинским вестником», выступили против инициативы Минздрава. По их мнению, это никак не повлияет на «черный рынок», но усложнит отпуск средств в аптеках.

Также, согласно документу, прегабалин (известен под торговым наименованием «Лирика»), тропикамид и тапентадол переместили из раздела IV «Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету» в раздел II «Лекарственные средства — фармацевтические субстанции и лекарственные препараты, включенные в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации».

В этом же разделе появились два лекарственных средства: «бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он)» и «соматотропин (гормон роста, СТГ)».

Ранее «ФВ» писал, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин пополнил список сильнодействующих веществ в марте 2021 года. Это действующее вещество лежит в основе такого широко применяемого препарата, как «Феназепам». В мае этого года в перечень добавили и соматотропин. Перечень ПКУ при этом не был обновлен. В июне 2022 года межведомственная комиссия по рассмотрению предложений о включении лекарственных средств в перечень ПКУ приняла соответствующее решение.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

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