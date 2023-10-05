Минфин согласился облагать акцизом производящийся в стране этанол

В Минфине согласились обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. Но при этом, по мнению ведомства, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой.

Минфин согласен облагать акцизом весь производящийся в России этанол. У ведомства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Однако в министерстве считают, что это не должно привести к росту цен на препараты со спиртовой основой. Об этом заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минфина Антон Силуанов, комментируя предложение сенаторов облагать акцизом этанол, предусмотрев субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.

«Здесь вопрос только в следующем: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют — «Корвалол», например, — чтобы они не подорожали. Чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — отметил Силуанов (цитата по «Прайм»).

Министр добавил, что вопрос сейчас состоит в том, как компенсировать и кому. Решение подготовят в нынешнем году.