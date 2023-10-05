На БАД предложили выписывать рецепты

В аппарате правительства разработали проект, который наделяет врачей правом назначать БАД в качестве лечения. Медики смогут выписывать добавки по рецепту.

Врачей хотят наделить правом назначать биологически активные добавки (БАД) в качестве лечения. Медики смогут определять его схему и указывать дозировку препаратов. Такой законопроект, разработанный в аппарате правительства, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия». Информацию о разработке такого проекта подтвердили «ФВ» источники.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа отмечают, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАД и сохранить здоровье граждан.

Документ наделяет медиков правом назначать БАД, отвечающие по качеству требованиям законодательства и зарегистрированные в соответствии с ним, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Правительство сможет устанавливать способы регистрации добавок, произведенных российскими компаниями, а также особенности их применения на территории России.

БАД предлагается включить в статью закона, где прописаны требования к обеспечению качества пищевых продуктов — например, ограничение на использование сырья с кормовыми добавками, стимуляторами роста животных. Регулироваться обращение добавок будет при помощи обязательной маркировки.

Сообщается, что законопроект был одобрен без согласования Минздрава. В своем отзыве, который есть у «Известий», ведомство заявило, что вопросы назначения БАД врачами при оказании медпомощи не являются предметом правового регулирования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Но авторы законопроекта указали, что такая поправка включена в документ «по аналогии с уже имеющимися нормами этого закона». А Роспотребнадзор согласовал поправки без замечаний и предложений. Минпромторг заявил, что готов согласовать законопроект.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, принятие поправок спровоцирует сжимание рынка БАД. Сейчас на рынке реализуется большой объем продукции, часть из которой, по его мнению, «пищевыми добавками может называться приблизительно». Принятие этих изменений несет риски для поставщиков, которые работают в сером сегменте в интернете, и их доля будет снижаться. Легальные же продавцы только выиграют от нововведений, подчеркнул Беспалов.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

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